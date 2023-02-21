Ценер (Попова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ценер (Попова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1973

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1973

Отец: Попов Александр

Мать: Попова Тамара

Рождение ребёнка
22.12.1993

Сын: Губарев Станислав

Отец ребёнка: Губарев Александр

Рождение ребёнка
30.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ценер Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ценер Виктор

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