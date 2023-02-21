Ценер (Попова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1973
Отец: Попов Александр
Мать: Попова Тамара
Рождение ребёнка
22.12.1993
Сын: Губарев Станислав
Отец ребёнка: Губарев Александр
Рождение ребёнка
30.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ценер Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ценер Виктор