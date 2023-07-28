Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Григорий Корнилович

Отец ребёнка: Корнилий Иванович

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Корнилович

Отец ребёнка: Корнилий Иванович

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокия Корниловна

Отец ребёнка: Корнилий Иванович

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилий Иванович

Смерть
Неизвестно
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