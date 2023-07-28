Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Григорий Корнилович
Отец ребёнка: Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Иван Корнилович
Отец ребёнка: Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокия Корниловна
Отец ребёнка: Корнилий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнилий Иванович
Смерть
Неизвестно