Оцимик Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оцимик Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оцимик Леонид

Мать ребёнка: Оцимик Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оцимик Константин

Мать ребёнка: Оцимик Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оцимик Владимир

Мать ребёнка: Оцимик Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оцимик Анна

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