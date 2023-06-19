Телегин Даниил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Даниил Герасимович

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
24.05.1915 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21097016 болен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., д. Репьево, Место службы: 52-й Сибирский стрелковый полк, рядовой, Дата событи... Показать все
Смерть
Неизвестно