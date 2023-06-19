Телегин Даниил Герасимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
24.05.1915 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21097016 болен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., д. Репьево, Место службы: 52-й Сибирский стрелковый полк, рядовой, Дата событи... Показать все
Смерть
Неизвестно