Стрельцов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1964
Дочь: Стрельцова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Стрельцова Эмма Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1964
Сын: Стрельцов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Стрельцова Эмма Васильевна
Смерть
Неизвестно