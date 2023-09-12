Стрельцов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1964

Дочь: Стрельцова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Стрельцова Эмма Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1964

Сын: Стрельцов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Стрельцова Эмма Васильевна

Смерть
Неизвестно
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