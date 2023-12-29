Корсакова Аксинья ? Васильева
Место рожденияKrutovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Krutovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна (Младшая) Андреева
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Василиса Андреева
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно