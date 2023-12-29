Корсакова Аксинья ? Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Аксинья ? Васильева

Место рождения

Krutovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Krutovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1772

Сын: Корсаков Иван Андреев

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна (Младшая) Андреева

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Василиса Андреева

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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