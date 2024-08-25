Никифорова Жена Герасима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никифоров Казьма Герасимович
Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Никифоров Герасим Герасимович
Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никифоров Иван Герасимович
Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифоров Петр Герасимович
Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Никифоров Осип Герасимович
Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович
Смерть
Неизвестно