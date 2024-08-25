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Никифорова Жена Герасима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Никифоров Казьма Герасимович

Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Никифоров Герасим Герасимович

Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Никифоров Иван Герасимович

Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Никифоров Петр Герасимович

Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Никифоров Осип Герасимович

Отец ребёнка: Никифоров Герасим Остапович

Смерть
Неизвестно

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