Дунин Андрей Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунин Андрей Лазарев

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Место рождения

Старое Грязное

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1884 ст.

Сын: Дунин Семен Андреев

Мать ребёнка: Дунина Ксения Данилова

Бракосочетание
До 1884

Жена: Дунина Ксения Данилова

Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.

Дочь: Дунина Мария Андреева

Мать ребёнка: Дунина Ксения Данилова

Смерть
После 1889
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