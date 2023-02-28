Дунин Андрей Лазарев
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1884 ст.
Сын: Дунин Семен Андреев
Мать ребёнка: Дунина Ксения Данилова
Бракосочетание
До 1884
Жена: Дунина Ксения Данилова
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.
Дочь: Дунина Мария Андреева
Мать ребёнка: Дунина Ксения Данилова
Смерть
После 1889