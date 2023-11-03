Стефанов Корнилий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанов Корнилий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1774

Жена: Стефанова Параскева Михайлова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Надежда Корнилова

Мать ребёнка: Стефанова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Степанов Александр Корнилов

Мать ребёнка: Стефанова Параскева Михайлова

Смерть
По 1795
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