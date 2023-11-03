Стефанов Корнилий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1774
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Надежда Корнилова
Мать ребёнка: Стефанова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Степанов Александр Корнилов
Мать ребёнка: Стефанова Параскева Михайлова
Смерть
По 1795