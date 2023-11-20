Вилягжанин Потап Юдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Вилягжанин Юда Терентьевич
Мать: Вилягжанин Марья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вилягжанин Тимофей Потапович
Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вилягжанин Исак Потапович
Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вилягжанин Лаврентей Потапович
Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Вилягжанин Трофим Потапович
Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна