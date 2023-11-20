Вилягжанин Потап Юдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин Потап Юдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Вилягжанин Юда Терентьевич

Мать: Вилягжанин Марья

Рождение ребёнка
1782

Сын: Вилягжанин Тимофей Потапович

Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Вилягжанин Исак Потапович

Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вилягжанин Лаврентей Потапович

Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Вилягжанин Трофим Потапович

Мать ребёнка: Вилягжанин Катерина Семеновна

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