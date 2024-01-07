Лаптева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1918
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Аксариха, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Смерть
1970