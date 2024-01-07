Лаптева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Лаптев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Аксариха, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Смерть
1970
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