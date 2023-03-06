Кощеева (Кощеева) Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Кощеева) Анна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1911

Дата смерти

07.03.1980

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1911

Отец: Кощеев Никифор Ионин

Мать: Кощеева Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
28.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
19.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
19.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Михаил Константинович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1980
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