Кощеева (Кощеева) Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1911
Дата смерти07.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1911
Отец: Кощеев Никифор Ионин
Мать: Кощеева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
28.11.1936
Рождение ребёнка
19.12.1938
Рождение ребёнка
19.12.1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1980