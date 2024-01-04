Зарипов Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Хамзя

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шарипов Мухаммадзариф

Мать: Айнижамаль

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Бибиасьма

с. Уразовка
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Бибиасьма

Рождение ребёнка
17.07.1953

Сын: Зарипов Халим

Мать ребёнка: Зарипова Бибиасьма

с. Уразовка Красно Октябрьского района Горьковской области
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Бибиасьма

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Бибиасьма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Бибиасьма

Смерть
Неизвестно
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