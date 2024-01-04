Зарипов Хамзя
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Шарипов Мухаммадзариф
Мать: Айнижамаль
Рождение ребёнка
01.09.1948
с. Уразовка
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
17.07.1953
Сын: Зарипов Халим
Мать ребёнка: Зарипова Бибиасьма
с. Уразовка Красно Октябрьского района Горьковской области
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарипова Бибиасьма
Смерть
Неизвестно