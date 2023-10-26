Сафонов Восток Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Сафонов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1948
Рождение ребёнка
01.06.1951
Сын: Сафонов Николай Востокович
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Мария Востоковна
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Никитична
Смерть
1954