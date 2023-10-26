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Сафонов Восток Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сафонов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.1948

Жена: Столярова Екатерина Никитична

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1951

Сын: Сафонов Николай Востокович

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Мария Востоковна

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Никитична

Смерть
1954
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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