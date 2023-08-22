Колеватова (Зыкова) Феврония Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1902
Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
?.05.1911
Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
13.07.1912
Сын: Зыков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович
деревня Жербатиха
Рождение ребёнка
27.09.1913
Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович
деревня Жербатиха
Рождение ребёнка
04.02.1915
Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович
деревня Жербатиха
Рождение ребёнка
23.11.1919
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно