Колеватова (Зыкова) Феврония Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеватова (Зыкова) Феврония Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Зыков Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
?.05.1911

Сын: Зыков Игнат Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
13.07.1912

Сын: Зыков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович

деревня Жербатиха
Рождение ребёнка
27.09.1913

Сын: Зыков Роман Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович

деревня Жербатиха
Рождение ребёнка
04.02.1915

Сын: Зыков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович

деревня Жербатиха
Рождение ребёнка
23.11.1919

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Зыков Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно
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