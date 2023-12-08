Усова Матрона Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1891
Дочь: Усова Мария Ионовна
Отец ребёнка: Усов Ион Финадеевич
Рождение ребёнка
02.02.1906
Сын: Усов Алексей Ионович
Отец ребёнка: Усов Ион Финадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Анна Ионовна
Отец ребёнка: Усов Ион Финадеевич
Смерть
Неизвестно