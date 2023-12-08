Усова Матрона Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова Матрона Игнатьевна

Усова Матрона Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1891

Дочь: Усова Мария Ионовна

Отец ребёнка: Усов Ион Финадеевич

Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Усов Алексей Ионович

Отец ребёнка: Усов Ион Финадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Анна Ионовна

Отец ребёнка: Усов Ион Финадеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close