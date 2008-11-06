Рыбинцев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1957
Дата смерти06.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957
Отец: Рыбинцев Виктор Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2008
Москва, город федерального значения Москва