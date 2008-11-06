Рыбинцев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинцев Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1957

Дата смерти

06.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957

Отец: Рыбинцев Виктор Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2008
Москва, город федерального значения Москва