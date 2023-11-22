Смехнов Осип Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смехнов Игнат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1667
Мать ребёнка: ?
Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1668
Сын: Смехнов Вениамин Осипович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно