Смехнов Осип Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехнов Осип Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смехнов Игнат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1655

Сын: Смехнов Федор Осипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1667

Сын: Смехнов Мартин Осипович

Мать ребёнка: ?

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1668

Сын: Смехнов Вениамин Осипович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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