Красовский Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красовская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красовская Валентина

Смерть
23.03.1999
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