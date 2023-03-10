Варвара Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1878

Сын: Черемисинов Алексей

Отец ребёнка: Черемисинов Михаил

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Черемисинов Сидор

Отец ребёнка: Черемисинов Михаил

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Михаил

Смерть
Неизвестно