Варвара Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1878
Сын: Черемисинов Алексей
Отец ребёнка: Черемисинов Михаил
Рождение ребёнка
1880
Сын: Черемисинов Сидор
Отец ребёнка: Черемисинов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Михаил
Смерть
Неизвестно