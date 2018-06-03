Глинский Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1946
Дата смерти03.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946
Рождение ребёнка
13.09.1970
Дочь: Глинская Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Котова Вера Пантилеевна
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Глинская Анна Владимировна
Мать ребёнка: Котова Вера Пантилеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Вера Пантилеевна
Смерть
03.06.2018