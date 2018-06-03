Глинский Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлинский Владимир Павлович

Глинский Владимир Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1946

Дата смерти

03.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946

Отец: Глинский Павел Георгиевич

Мать: Глинская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.09.1970

Дочь: Глинская Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Котова Вера Пантилеевна

Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Глинская Анна Владимировна

Мать ребёнка: Котова Вера Пантилеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Вера Пантилеевна

Смерть
03.06.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close