Цопанов Гадо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.?
Дочь: Цопанова Зара Гадоевна
Мать ребёнка: Гуриева .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цопанова Соня (Шаниат) Гадоевна
Мать ребёнка: Гуриева .
Смерть
Неизвестно