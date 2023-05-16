Ansi Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ansi Ann

Место рождения

Sangaste mp

Дата рождения

1742

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1761 г.р.
1767 г.р.
1769 г.р.
1773 г.р.
1776 г.р.
1780 г.р.

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ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Sangaste mp
Рождение ребёнка
1761

Сын: Hansi Kilian

Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam

Lauküla, , , Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Hansi Kattri

Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam

Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Hansi Juli

Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam

Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Hansi Liis

Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam

Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
1776

Сын: Suits Hansi Adam

Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam

Sangaste mp, Tartumaa (Valgamaa) Estonia
Рождение ребёнка
1780

Сын: Hansi Josep

Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam

Hansi-Matsi
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1793