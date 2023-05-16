Ansi Ann
Место рожденияSangaste mp
Дата рождения1742
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Sangaste mp
Рождение ребёнка
1761
Сын: Hansi Kilian
Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam
Lauküla, , , Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Hansi Kattri
Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam
Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Hansi Juli
Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam
Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Hansi Liis
Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam
Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
1776
Сын: Suits Hansi Adam
Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam
Sangaste mp, Tartumaa (Valgamaa) Estonia
Рождение ребёнка
1780
Сын: Hansi Josep
Отец ребёнка: Hansi-Matsi Adam
Hansi-Matsi
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1793