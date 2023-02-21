Кочарянц Самвел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1909
Дата смерти04.08.1993
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909
Рождение ребёнка
05.07.1938
Сын: Кочарянц Геннадий Самвелович
Мать ребёнка: Кочарянц Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочарянц Григорий Самвелович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочарянц Вадим Самвелович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1993