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Кочарянц Самвел Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1909

Дата смерти

04.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909

Отец: Кочарянц Григорий Хачатурович

Мать: Кочарянц Амаспюр Христофоровна

Рождение ребёнка
05.07.1938

Сын: Кочарянц Геннадий Самвелович

Мать ребёнка: Кочарянц Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочарянц Григорий Самвелович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочарянц Вадим Самвелович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочарянц Любовь Васильевна

Смерть
04.08.1993
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