Пыжев Стефан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Пыжев Филипп Петрович
Мать: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пыжев Рекрут С 1820 Герасим Стефанович
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пыжев Рекрут С 1833 Кирил Стефанович
Мать ребёнка: Домника
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Домника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника
Смерть
1838