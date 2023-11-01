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Пыжев Стефан Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Пыжев Филипп Петрович

Мать: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыжев Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Домника

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пыжев Захар Стефанович

Мать ребёнка: Домника

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пыжев Рекрут С 1820 Герасим Стефанович

Мать ребёнка: Домника

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пыжев Рекрут С 1833 Кирил Стефанович

Мать ребёнка: Домника

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Домника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника

Смерть
1838
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