Кривченкова Евлампия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривченкова Евлампия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кривченкова Нина Власовна

Отец ребёнка: Кривченков Влас Ефимович

Рождение ребёнка
19.11.1929

Дочь: Шелетина Мария Власовна

Отец ребёнка: Кривченков Влас Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривченкова Александра Власовна

Отец ребёнка: Кривченков Влас Ефимович

Смерть
Неизвестно
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