Кривченкова Евлампия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кривченкова Нина Власовна
Отец ребёнка: Кривченков Влас Ефимович
Рождение ребёнка
19.11.1929
Дочь: Шелетина Мария Власовна
Отец ребёнка: Кривченков Влас Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривченкова Александра Власовна
Отец ребёнка: Кривченков Влас Ефимович
Смерть
Неизвестно