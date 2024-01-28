Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюник Григорий Максимович

Мать: Тюник Авдотья

Рождение ребёнка
23.10.1006 ст.

Сын: Тюник Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Штанько Ольга

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тюник Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Штанько Ольга

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Тюник Марина Моисеевна

Мать ребёнка: Штанько Ольга

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тюник Варвара Моисеевна

Мать ребёнка: Штанько Ольга

Смерть
Неизвестно
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