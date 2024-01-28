Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюник Григорий Максимович
Мать: Тюник Авдотья
Рождение ребёнка
23.10.1006 ст.
Мать ребёнка: Штанько Ольга
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Штанько Ольга
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Тюник Марина Моисеевна
Мать ребёнка: Штанько Ольга
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тюник Варвара Моисеевна
Мать ребёнка: Штанько Ольга
Смерть
Неизвестно