Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Торопченов Михайла Павлов
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Торопченова Авдотья Павлова
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
Рождение ребёнка
30.03.1840 ст.
Дочь: Торопченова Мария Павлова
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
160-1-21263 МК Николаевская церковь Ржев 1840г.
Рождение ребёнка
25.06.1842 ст.
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1844 ст.
Сын: Торопченов Александр Павлов
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1847 ст.
Дочь: Торопченова Александра Павлова
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.02.1849 ст.
Сын: Торопченов Алексей Павлов
Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно