Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Торопченов Михайла Павлов

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Торопченов Петр Павлов

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Торопченова Авдотья Павлова

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1840 ст.

Дочь: Торопченова Мария Павлова

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Николаевская церковь Ржев 1840г.
Рождение ребёнка
25.06.1842 ст.

Сын: Торопченов Петр Павлов

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1844 ст.

Сын: Торопченов Александр Павлов

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1847 ст.

Дочь: Торопченова Александра Павлова

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.02.1849 ст.

Сын: Торопченов Алексей Павлов

Отец ребёнка: Торопченов Павел Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Павел Петров

Смерть
Неизвестно
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