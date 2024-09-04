Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Фёдорович

Яков Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725

Сын: Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Михайловна

Смерть
1754

Мы используем куки для улучшения работы сайта.