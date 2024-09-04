Яков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Михайловна
Смерть
1754