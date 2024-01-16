Никитина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Никитин Георгий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Петрова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Никитин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Георгий
Смерть
Неизвестно