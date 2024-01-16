Никитина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Никитин Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Никитин Георгий

Большие Меретяки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Петрова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Никитин Георгий

Большие Меретяки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Максим Егорович

Отец ребёнка: Никитин Георгий

Смерть
Неизвестно
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