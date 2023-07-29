Ачкасова Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1910
Дочь: Ачкасова-Новикова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Ачкасов Сергей Дмитриевич
Бороздино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ачкасова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ачкасов Сергей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно