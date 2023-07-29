Ачкасова Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачкасова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1910

Дочь: Ачкасова-Новикова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Ачкасов Сергей Дмитриевич

Бороздино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ачкасова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ачкасов Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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