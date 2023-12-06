Ульянова (Апенкова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Апенкова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1875 ст.

Сын: Ульянов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Ильич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Ульянов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Ильич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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