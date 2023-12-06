Ульянова (Апенкова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1875 ст.
Сын: Ульянов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
03.10.1877
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульянов Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно