Алдатов Батраз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Батраз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алдатов Гоби

Мать: Алдатова Ханча (Гуасса)

Рождение ребёнка
1873

Сын: Алдатов Крым-Султан

Мать ребёнка: Алдатова Бита

Рождение ребёнка
1876

Сын: Алдатов Мурат

Мать ребёнка: Алдатова Бита

Рождение ребёнка
1883

Сын: Алдатов Темболат

Мать ребёнка: Алдатова Бита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Бита

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