Алдатов Батраз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алдатов Гоби
Мать: Алдатова Ханча (Гуасса)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алдатов Крым-Султан
Мать ребёнка: Алдатова Бита
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алдатов Мурат
Мать ребёнка: Алдатова Бита
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алдатов Темболат
Мать ребёнка: Алдатова Бита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Бита