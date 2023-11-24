Глинина (1-Ая Жена) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинина (1-Ая Жена) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Глинин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Глинин Леонтий Иванович

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинин Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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