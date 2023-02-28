(Лунцова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения02.09.1869
Дата смерти30.12.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1869
Бракосочетание
09.11.1888
Рождение ребёнка
26.09.1891
Дочь: Аксёнова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1894
Сын: Аксёнов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1896
Дочь: Аксёнова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1900
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Аксёнова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1906
Дочь: Аксёнова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Аксёнов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич
Смерть
30.12.1945