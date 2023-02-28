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(Лунцова) Мария Максимовна

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Место рождения

Княжево

Дата рождения

02.09.1869

Дата смерти

30.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1869

Отец: Лунцов Максим Филлипович

Мать: Лунцова Надежда Спиридоновна

Бракосочетание
09.11.1888

Муж: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1891

Дочь: Аксёнова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1894

Сын: Аксёнов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1896

Дочь: Аксёнова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1900

Сын: Аксёнов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Аксёнова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1906

Дочь: Аксёнова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Аксёнов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Аксёнов Григорий Васильевич

Смерть
30.12.1945
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