Долгий Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1964
Дата смерти11.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1989
Дочь: Долгая Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2022