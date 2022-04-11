Долгий Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгий Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1964

Дата смерти

11.04.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1989

Дочь: Долгая Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2022
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