Грац Анна-Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1948
Сын: Грац Егор Иосифович
Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грац Иосиф Иосифович
Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янцен Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кригер Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грац Иосиф Иванович