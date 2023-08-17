Грац Анна-Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грац Анна-Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1948

Сын: Грац Егор Иосифович

Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грац Рафаил Иосифович

Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грац Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янцен Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кригер Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Грац Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грац Иосиф Иванович

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