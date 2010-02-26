Гумеров Раис Вазихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГумеров Раис Вазихович

Гумеров Раис Вазихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1960

Дата смерти

26.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Хамдия Низамутдиновна

д.Мамся Арский район
Рождение ребёнка
23.12.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Хамдия Низамутдиновна

д.Мамся Арский район
Смерть
26.02.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close