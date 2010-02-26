Гумеров Раис Вазихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1960
Дата смерти26.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гумерова Хамдия Низамутдиновна
д.Мамся Арский район
Рождение ребёнка
23.12.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гумерова Хамдия Низамутдиновна
д.Мамся Арский район
Смерть
26.02.2010