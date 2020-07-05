Орловский Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.03.1949

Дата смерти

05.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1949

Отец: Орловский Евгений Владимирович

Мать: Орловская Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.07.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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