Орловский Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1949
Дата смерти05.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1949
Рождение ребёнка
15.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.2020