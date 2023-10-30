Цайтлер Амалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цайтлер Амалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1938

Сын: Цайтлер Александр Богданович

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Саратовская область, село Советское, Алтайского Края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давид

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валера

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович

Смерть
Неизвестно
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