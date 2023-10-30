Цайтлер Амалия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1938
Сын: Цайтлер Александр Богданович
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Саратовская область, село Советское, Алтайского Края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давид
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валера
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Цайтлер Богдан Готлибович
Смерть
Неизвестно