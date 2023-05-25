Теремязев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1987
Дочь: Теремязева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Теремязева Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1987
Дочь: Теремязева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Теремязева Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно