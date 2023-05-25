Теремязев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теремязев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1987

Дочь: Теремязева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Теремязева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1987

Дочь: Теремязева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Теремязева Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теремязева Людмила Николаевна