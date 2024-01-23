Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1946
Сын: Аршинов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Аршинова Анастасия Ивановна
село Воскресенское Воскресенский район Саратовская область
Вне брака
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно