Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1946

Сын: Аршинов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Аршинова Анастасия Ивановна

село Воскресенское Воскресенский район Саратовская область
Вне брака
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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