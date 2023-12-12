Петрикин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрикин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.2006

Сын: Петрикин Данила Александрович

Мать ребёнка: Петрикина Кристина Владиславовна

Рождение ребёнка
09.02.2008

Сын: Петрикин Илья Алесандрович

Мать ребёнка: Петрикина Кристина Владиславовна

Рождение ребёнка
18.08.2015

Сын: Петрикин Никита Александрович

Мать ребёнка: Петрикина Кристина Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрикина Кристина Владиславовна

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