Петрикин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.2006
Сын: Петрикин Данила Александрович
Мать ребёнка: Петрикина Кристина Владиславовна
Рождение ребёнка
09.02.2008
Сын: Петрикин Илья Алесандрович
Мать ребёнка: Петрикина Кристина Владиславовна
Рождение ребёнка
18.08.2015
Сын: Петрикин Никита Александрович
Мать ребёнка: Петрикина Кристина Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно