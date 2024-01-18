Савва (Савва) Кира Владимировна
Место рождениягород Джезказган Республика Казахстан
Дата рождения22.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981
город Джезказган Республика Казахстан
Бракосочетание
1999
Муж: Ермаков Антон
город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
22.07.2000
Дочь: Ермакова Ангелина Антоновна
Отец ребёнка: Ермаков Антон
город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.12.2005
Отец ребёнка: Ермаков Антон
город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
26.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Антон
город Джезказган Республика Казахстан
Развод
Неизвестно
Муж: Ермаков Антон
Работа или профессия
Неизвестно
Офисный работник
Место жительства
Неизвестно
г.Алматы, Казахстан