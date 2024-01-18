Савва (Савва) Кира Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савва (Савва) Кира Владимировна

Место рождения

город Джезказган Республика Казахстан

Дата рождения

22.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981

Отец: Савва Владимир Андреевич

Мать: Банникова Инна Владимировна

город Джезказган Республика Казахстан
Бракосочетание
1999

Муж: Ермаков Антон

город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
22.07.2000

Дочь: Ермакова Ангелина Антоновна

Отец ребёнка: Ермаков Антон

город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.12.2005

Сын: Ермаков Захар Антонович

Отец ребёнка: Ермаков Антон

город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
26.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Антон

город Джезказган Республика Казахстан
Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Антон

Работа или профессия
Неизвестно
Офисный работник
Место жительства
Неизвестно
г.Алматы, Казахстан
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