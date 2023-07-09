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Устюгова Мария Давыдовна
Устюгова Мария Давыдовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Устюгов Давид
Мать
Устюгова Домника? Ефимовна
Дети
Не указаны
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НУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Устюгов Давид
Мать:
Устюгова Домника? Ефимовна
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