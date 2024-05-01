Сараева Оксана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева Оксана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2004 г.р.
2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.05.2004

Дочь: Сараева Светлана Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.06.2012

Дочь: Сараева Диана Константиновна

Отец ребёнка: не указан

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