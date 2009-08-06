Нагорный Владислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорный Владислав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1943

Дата смерти

06.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

IT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1943

Отец: Нагорный Иван Иванович

Мать: Нагорная Валентина Антоновна

Рождение ребёнка
29.01.1968

Дочь: Царева Irina Владиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2009
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