Нагорный Владислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1943
Дата смерти06.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1943
Рождение ребёнка
29.01.1968
Дочь: Царева Irina Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.2009