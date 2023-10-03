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Кадомцев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кадомцев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Жена: Кадомцева Татьяна Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1850 ст.

Дочь: Северовостокова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кадомцева Татьяна Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1854 ст.

Сын: Кадомцев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Кадомцева Татьяна Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1864

Жена: Кадомцева Александра Митрофановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кадомцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кадомцева Александра Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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