Кадомцев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кадомцев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
30.07.1850 ст.
Дочь: Северовостокова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кадомцева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1854 ст.
Мать ребёнка: Кадомцева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
11.11.1864
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кадомцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кадомцева Александра Митрофановна
Смерть
Неизвестно