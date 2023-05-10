Борбров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борбров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Карчагина Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Кира Алексеевна

Мать ребёнка: Карчагина Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карчагина Ольга Юрьевна