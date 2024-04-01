Махариа Аида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быҭәба Инал
Отец ребёнка: Быҭәба Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быҭәба Наур
Отец ребёнка: Быҭәба Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быҭәба Марта
Отец ребёнка: Быҭәба Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быҭәба Роман